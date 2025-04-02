В Черноземье 3 апреля будет облачно, от +2°С до +15°С

В четверг, 3 апреля, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется теплая облачная погода. Температура будет варьироваться от +2°C до +15°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет облачно, до +6°. Днем — облачно с прояснениями, до +15°C.

В Воронеже — облачно с прояснениями. Ночью температура составит +6°C, днем — до +15°C.

В Курске ночью прогнозируется облачность, до +5°C. Днем температура вырастет до +14°C.

В Липецке облачно, температура будет варьироваться от +3°C ночью до +14°C днем.

В Орле ночью будет облачно, до +2°C. Днем — облачно с прояснениями, до +14°C.

В Тамбове ночью — облачно, пройдет небольшой кратковременный дождь, до +4°С. Днем облачно с прояснениями, без осадков, до +14°С.

Анна Швечикова