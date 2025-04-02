Скончался бывший глава Новоуральска Владимир Машков

В Новоуральске (Свердловская область) скончался бывший глава города Владимир Машков, сообщил в соцсетях мэр Вячеслав Тюменцев. Господину Машкову было 70 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Машков

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Владимир Машков

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Владимир Машков родился 7 апреля 1954 года. С 1977 года жил и работал в Новоуральске. Работал на Уральском электрохимическом комбинате, Уральском автомоторном заводе, в городском комитете КПСС, газете «Нейва». С 2004 по 2011 год был председателем комитета по промышленной, аграрной политике и природопользованию областной думы законодательного собрания Свердловской области. С 2011 по 2012 год занимал должность советника председателя правительства Свердловской области. Главой Новоуральска он был избран в 2012 году, а с 2017 года был приглашен на должность советника губернатора Калининградской области.

Господин Машков являлся членом Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии «Единая Россия», членом Союза журналистов России и принимал активное участие в создании книг об истории Новоуральска.

Причина смерти Владимира Машкова не уточняется.

Полина Щуцкая