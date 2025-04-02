Суд продлил участнику СВО разрешение на строительство магазина в Тихорецке

Тихорецкая межрайонная прокуратура через суд добилась продления разрешения на строительство магазина для семьи участника специальной военной операции (СВО). Ведомство провело проверку после жалобы супруги мобилизованного о нарушении градостроительного законодательства, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе проверки установлено, что в 2022 году мужчина получил разрешение на возведение магазина в Тихорецке, однако не смог завершить строительство в указанный срок из-за призыва на военную службу. Вопреки требованиям закона администрация города отказала жене военнослужащего в продлении сроков строительства объекта.

Прокуратура направила исковое заявление в суд. Тихорецкий городской суд полностью удовлетворил требования ведомства и постановил немедленно исполнить решение.

Муниципалитет внес соответствующие изменения в разрешительную документацию. Права заявителя были полностью восстановлены.

Анна Гречко