Концерты OG Buda и Biicla, день рождения Stand Up Club и комик Дима Коваль

В планах на неделю — концерты рэпера OG Buda на сцене Korston и диджея Biicla в арт-пространстве Werk. А услышать песни из любимых мультфильмов и культовых кинофильмов в исполнении оркестра можно будет в театре на Булаке. Постановки «Музей» и «Хуш, авылым. Хыял» театрального режиссера Айдара Заббарова можно будет посмотреть в Особняке Демидова и театре имени Камала. Stand Up Club Kazan подготовит программу в честь своего дня рождения. Кроме того, казанцев ждут выступления комиков Павла Дедищева и Димы Коваля. Подробнее — в афише «Ъ».

Где послушать музыку

Какие спектакли посмотреть

Какие выставки посетить

Что смотреть в кино

Чем заняться еще

Где послушать музыку

4 апреля в КРК «Пирамида» выступит популярная поэтесса-песенница Лариса Рубальская, написавшая стихи более чем для 600 песен. Их исполняли Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Николай Басков, Валерий Леонтьев, Лариса Долина и многие другие. Начало концерта в 19.00, билеты от 1800 руб. (6+)

5 апреля в Korston с сольным концертом выступит российский рэпер OG Buda. В рамках тура Allin Tour зрители услышат любимые песни в «живой» аранжировке. Начало в 20.00, стоимость билетов — от 4000 руб. (16+)

5 апреля в арт-пространстве Werk выступит российский электронный продюсер и диджей Biicla. Также в этот вечер здесь можно будет послушать DJ STONIK1917, автор завирусившегося трека «Какой хороший день, чтобы подарить цветок». Начало в 22.00, стоимость билетов — от 1400 руб. (18+)

6 апреля камерный оркестр молодежного театра на Булаке выступит в театре с концертной программой «Недетский концерт». Оркестр исполнит песни любимых мультфильмов и культовых кинофильмов «Приключения Буратино», «Черепашки-ниндзя», «Гарри Поттер», «Звездные войны» и многих других. Начало в 13.00, билеты стоят от 550 руб.

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Какие спектакли посмотреть

3 апреля в 19.00 в Особняке Демидова покажут спектакль «Музей», постановка режиссера Айдара Заббарова по пьесе Евгения Водолазкина. Удивительная в своей абсурдности история, где некоему господину начинают организовывать музей в его собственной квартире, но есть одна загвоздка — он еще жив. Начало в 19.00, билет стоит от 1700 руб. (18+)

3 апреля в театре имени Камала покажут документальный спектакль «Хуш, авылым. Хыял» — «Я не вернусь. Мечты». С давних пор деревня — неизменная тема художественного исследования татарской литературы, драматургии, театра. В новой части театральной дилогии будут представлены новые сюжеты из обширного документального материала, собранного авторами спектакля, и продолжится начатый разговор о современной татарской деревне и населяющих ее людях. Стоимость билетов — от 700 руб. (16+)

4 апреля в творческой лаборатории «Угол» можно будет посмотреть спектакль faust. Постановка позиционируется как «конференция-триллер», где зрители попадут на «странную научную конференцию» и в мир произведения «Фауст». Показы начнутся в 19.00. Билеты стоят 500 руб. (16+)

6 апреля в 19.00 в театре Камала покажут спектакль «Рш» — «Марево» по одноименной повести Амирхана Еники 1962 года. Действие повести охватывает период с 1943 по 1945 год. Он — начальник отдела рабочего снабжения, она — солистка городской филармонии. Они встретились случайно на железнодорожной станции в зимний день и сразу заметили друг друга. Стоимость билетов — от 290 руб. (16+)

6 апреля на театральной площадке MO покажут документальный спектакль «Прима». Актрисы Елена Калаганова и Ляйсан Рахимова снимут маски и расскажут об актерской профессии откровенно, смешно и светло. О чем они думают, пока ждут выхода на сцену? Как влияют на них зрители? Есть ли жизнь после театра? Ответы на эти и другие вопросы услышит зритель во время постановки. Начало в 19.00, стоимость билетов — 800 руб. (16+)

8 апреля в 18.30 в театре «Экият» можно будет посмотреть кукольный спектакль «Материнское поле». Это история многих женщин, семей и народов. Спектакль поднимает вопросы о человеческом предназначении, горе, счастье, мужестве, судьбе и о любви к родине. По сюжету вдова, потерявшая на войне мужа и троих сыновей, выходит к полю, чтобы поведать матери-земле своё горе. Стоимость билетов от 400 руб. (12+)

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Какие выставки посетить

В Галерее современного искусства открылась выставка фоторабот Романа Жучкова «Вращение сфер». Роман Жучков — кандидат физико-математических наук, доцент кафедры астрономии и космической геодезии КФУ и фотограф. На выставке будет представлена 31 его работа, выполненная с применением сверхширокоугольного объектива типа fish-eye. Выставка продлится до 13 апреля, билеты — 100 руб.

3 апреля в парке главного здания ГМИИ РТ на один день откроется выставка художницы Полины Илюшкиной «Золотое сердце Мьянмы». В экспозицию вошли работы, на которых автор запечатлела жизнь простых жителей страны. Открытие в 14.00, вход свободный. На церемонии открытия выступит камерный оркестр Renaissance.

3 апреля в Галерее современного искусства откроется персональная выставка заслуженного деятеля искусств РТ Александра Артамонова «Быть равным самому себе. Графика+». В экспозицию войдет более 60 работ, созданных за последние 15 лет. Произведения раскрывают «яркую индивидуальность художника, сочетающую западные и восточные культурные коды, классические и авангардные методы работы». Выставка откроется в 16.00, вход на вернисаж — свободный. В остальные дни билет на выставку будет стоить от 150 руб., она проработает до 23 апреля.

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Что смотреть в кино

В российском прокате идет фильм «Батя-2: дед» — продолжение комедии, вышедшей четыре года назад. Во время развода с женой Макс вспоминает детство, когда родители, тоже собиравшиеся разводиться, отправили его на лето к строгому деду-фронтовику в деревню. Тогда дед стал для мальчика настоящим другом и учителем, а также свидетелем и участником его многочисленных проделок. (12+)

В прокат выходит историческая драма «Падение короны». XVIII век. Людовик XVI, его жена Мария Антуанетта и их дети арестованы и заключены в ожидании суда в тюрьму Тур де Тампль. Неограниченная роскошь светской жизни сменяются изоляцией и беспомощностью. Вдали от великолепия Версаля они впервые в жизни оказываются уязвимыми.

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Чем заняться еще

5 и 6 апреля в Казанском цирке можно будет посмотреть шоу «Удивительная история», поставленное в жанре новеллы. В основе сюжета — один день из жизни маленькой девочки, жительницы Казани. Зрители увидят этот день ее глазами — всё, что она видела и чувствовала, чему удивлялась и радовалась весенним днем 9 мая 1945 года. Программа будет включать цирковые номера с участием дрессированных животных, воздушных гимнастов и акробатов, клоунов. Билеты от 700 руб.

5 апреля в крытой части экстрим-парка «Урам» киноклуб «Место» устроит показ документального фильма «Соберись перед прыжком». В нем рассказывается о трех друзьях из Иллинойса, которые подружились еще в школе и снимали на камеру совместные приключения. Картину обсудит со зрителями скейтер, основатель бренда Corner и бывший райдер Vans Russia Артем Кузнецов. Начало в 17.00, билет — 400 руб.

5 апреля в КРК «Пирамида» выступит Павел Дедищев — комик, постоянный участник шоу StandUp на ТНТ, резидент проектов «Решалы» и «Было слово», финалист «Comedy баттл» и «Большого шоу». В новой программе прозвучит юмор, основанный на анализе бытовых ситуаций, семейных отношений и острых моментов из собственной жизни. Начало в 19.00, билеты от 1600 руб. (18+)

6 апреля Stand Up Club Kazan подготовит программу в честь своего дня рождения. Зрителей ждет шоу в формате «прожарка», где комики будет шутить о стендап-клубе, его резидентах и комике Артуре Шамгунове. Начало в 20.30, стоимость билетов — 1000 руб. (18+)

8 апреля в КРК «Пирамида» выступит Дима Коваль — стендап-комик и ведущий подкастов, а также участник проектов StandUp на ТНТ, «Разгоны», «Книжный клуб», «Самый умный комик» и многих других юмористических шоу. В стендап-комедии он затрагивает темы отношений и психологии. Начало в 20.00, билеты — от 1600 руб. (18+)

9 апреля в Центре современной культуры «Смена» состоится лекция «Когда в Казани начался XX век?». Спикером выступит Иван Ротов — историк, главный редактор краеведческого проекта «Крот Казанский», автор канала «Прохладная история», аспирант кафедры социальной философии КФУ. Он расскажет, как менялась Казань в 1900-е годы и как модернизация затронула всех жителей. Стоимость билета — 300 руб. (16+)

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Гузель Ахметгалиева