Инвесторов приобщают к культуре

Администрация Краснодарского края ищет инвестора, который будет готов на условиях концессии восстановить объект культурного наследия «Дача князя академика Б. Б. Голицына», расположенный на территории Новороссийской военно-морской базы. Памятник архитектуры конца XIX века, напоминающий готический замок, находится в полуразрушенном состоянии. Сейчас доступ к нему ограничен, территория находится под охраной военных моряков. Эксперты оценивают объем инвестиций в реставрацию объекта приблизительно в 200 млн рублей.



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Власти Краснодарского края намерены заключить концессионное соглашение на восстановление объекта культурного наследия «Дача князя академика Б. Б. Голицына» (1862 —1916 гг.), расположенного на территории Новороссийской военно-морской базы. Памятник вошел в перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2025 году, утвержденный минэкономики региона.

Общее состояние объекта оценивается как «неудовлетворительное», сказано в документе. В настоящее время здание не эксплуатируется и огорожено забором.

Согласно акту государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия (ОКН), Борис Голицын — русский физик и геолог, один из основоположников сейсмологии — имел несколько дачных участков на северо-восточном берегу Цемесской бухты. Двухэтажная дача была построена архитектором Николаем Карлинским в немецком готическом стиле. Здание выполнено из бутового камня, облицовано природным песчаником. Северо-западный фасад оформлен башней, являющейся доминантой в объемно-композиционном решении здания. По задумке князя, башня служила ориентиром для проходящих мимо судов.

В 1920 году в здании дачи Голицына была открыта первая детская колония на 60 детей. После Великой Отечественной войны и до середины 1970-х годов здание использовалось под жилье. В настоящее время оно разрушается.

В минэкономики края на запрос «Ъ-Кубань» о том, обращались ли к ним заинтересованные инвесторы, оперативно не ответили.

Эксперт по инвестициям в недвижимость Евгений Ткачев считает, что объем вложений в реконструкцию здания, превысит 150 – 200 млн руб. «Но это очень приблизительные цифры, необходима детальная экспертиза. О сроках окупаемости данного инвестиционного проекта также говорить достаточно сложно, они будут зависеть от назначения конечного объекта».

Генеральный директор ООО «РКТ», член комитета по строительству Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Арарат Согомонян считает, что у проекта есть большие шансы привлечь внимание инвесторов. Дача Голицына в Новороссийске имеет хорошее местоположение с точки зрения историко-культурного туризма. На территории дачи Голицына, по его словам, можно создать культурный центр, ресторан, выставочный зал.

В качестве удачного примера концессионного соглашения по реконструкции объекта культурного наследия, которое было реализовано, Арарат Согомонян приводит гостиничный комплекс «Скорняково» в Липецкой области. «Были проведены реставрационные работы по восстановлению первоначального исторического фасада усадьбы XIX века, принадлежавшей герою войны 1812 года, декабристу Н.Н. Муравьеву-Карскому. На данный момент ОКН используется как загородный рекреационно-гостиничный комплекс для экологического, историко-культурного туризма. Восстановление дачи Голицына в Новороссийске — это не просто возможность вернуть жизнь в историческое здание, но и шанс создать новое культурное пространство»,— отмечает эксперт.

Господин Согомонян добавляет, что концессионные соглашения представляют собой актуальный юридический механизм, который позволяет государству передать частному инвестору управление и эксплуатацию определенного объекта, сохраняя при этом право собственности. В контексте реконструкции объектов культурного наследия такие соглашения могут стать действительно перспективным инструментом для привлечения частных инвестиций.

Наталья Решетняк