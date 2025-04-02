Акции Truth Social упали после новостей о готовности Трампа продать свою долю

Сегодня, 2 апреля, акции компании Trump Media & Technology Group (TMTG), управляющей соцсетью Truth Social, упали на 8%. Это стало реакцией на информацию о том, что президент США Дональд Трамп, который и запустил эту соцсеть, может продать свою долю в ней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

TMTG уведомила Комиссию по биржам и ценным бумагам (SEC) США, что может продать 142 млн акций. В их числе были указаны и 114 млн акций, принадлежащих трастовому фонду Donald J. Trump Revocable Trust, зарегистрированному на сына президента Дональда Трампа — младшего и управляющему финансами семьи президента. Стоимость его доли оценивается в $2,3 млрд. Как уже заявила TMTG, такое уведомление в SEC не означает, что она собирается продать эти акции, а ранее она уже подавала такие заявки регулятору.

Дональд Трамп запустил Truth Social в 2022 году после блокировки его аккаунтов в Twitter, Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и YouTube. В прошлом году TMTG стала публичной. Капитализация компании составляет $4,2 млрд. По подсчетам Similarweb, в феврале у соцсети было более 300 тыс. ежедневно активных пользователей, а общее число зарегистрированных пользователей может достигать 5 млн. С начала года акции TMTG упали на 44%.

Яна Рождественская