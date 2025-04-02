У экс-главы Южно-Сибирского Росприроднадзора могут изъять более 480 млн рублей

Генпрокуратура попросила Заельцовский райсуд Новосибирска обратить в доход государства 480 млн руб. активов экс-главы Южно-Сибирского управления Росприроднадзора Андрея Фролова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ч. 1, 2 ст. 169 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказали в ведомстве, Андрей Фролов фактически являлся владельцем 50 объектов недвижимости в Алтайском крае, Новосибирской области, Турции и Грузии. Также он владел 49 дорогими автомобилями, включая грузовые. Стоимость этих активов оценили более чем в 300 млн руб. При этом за время службы в Росприроднадзоре с 2002 года доход семьи фигуранта не превысил 31 млн руб. Большую часть имущества оформили на супругу.

Также фигурант оказался бенефициаром четырех юрлиц и трех предпринимателей. От них он получил свыше 147 млн руб. Кроме того, в 2023 году Андрей Фролов помешал выдаче лицензий на обращение с отходами предприятию, выполнявшему гособоронзаказ. Ущерб от его действий оценили в 7 млн руб.

По представлению Генпрокуратуры Андрея Фролова уволили со службы в связи с утратой доверия. Все имущество ответчиков по делу арестовали.

Андрея Фролова задержали в октябре 2024 года. Генпрокуратура отметила, что фигурант попал в поле зрения во время проверки в отношении бывшего главы алтайского пожарного спецуправления Виктора Великодного, у которого Андрей Фролов был заместителем. В мае 2024 года Виктора Великодного обвинили в хищении 700 млн руб.

Никита Черненко