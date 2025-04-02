Минзем не при делах

Распоряжаться земельными участками в Башкирии, госсобственность на которые не разграничена, может АО «Дом.рф» — так истолковал арбитражный суд Московского округа спор между министерством земельных и имущественных отношений Башкирии и Федеральной антимонопольной службой. По мнению ФАС, министерство предъявило неправомерные требования к жилищно-строительному кооперативу «Семейный», который попросил минземимуществадать участок для строительства дома на улице Рихарда Зорге в Уфе. Суды двух инстанций встали на сторону ФАС, однако в суде кассационной инстанции их решения были отменены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынуждена будет отменить решение, которым признана обоснованной жалоба жилищно-строительного кооператива «Семейный» на действия министерства земельных и имущественных отношений Башкирии. По мнению ФАС и ЖСК, министерство предъявило излишние требования для выдачи кооперативу земельного участка под жилую застройку.

Речь идет об участке площадью 529 кв. м на западе Уфы на месте радиорелейной мачты связи (возле офиса «Газпром трансгаз Уфа»). Как следует из материалов дела, в ноябре 2023 года министерство земельных и имущественных отношений Башкирии отказало ЖСК «Семейный» предоставить участок в безвозмездное пользование. Некоммерческие организации (НКО), претендующие на получение земли под строительство жилья для многодетных семей, должны обращаться к единому институту развития в жилищной сфере, каковым является АО «Дом.рф», заявили в министерстве. При этом учредителем НКО должен быть субъект России.

Кроме того, поясняло министерство, по проектам планировки и при межевании территории на спорном участке планировалось озеленение, под ним проходят инженерные коммуникации, и передача участка кооперативу могла перекрыть доступ к жилому кварталу «Зеленый берег».

ЖСК «Семейный» зарегистрирован в Уфе в 2023 году. Основной вид деятельности — инженерные изыскания, инженерно-техническое проектирование, управление строительными проектами, выполнение строительного контроля и авторского надзора, технические консультации в этих областях.

Не согласившись с позиций министерства, «Семейный» пожаловался в ФАС. Комиссия антимонопольного ведомства установила, что министерство не доказало, что претендующие на участки НКО могут быть учреждены исключительно регионом, а не гражданами.

Ко всему прочему, по мнению ФАС, минзем не предоставил проекты планировки и межевания территории. Министерству было предписано рассмотреть заявление кооператива заново.

Изучив заявление повторно, минземимущества вновь отказало ЖСК.

«Самейный» подал вторую жалобу в ФАС. 16 февраля 2024 года ведомство снова признало требования министерства необоснованными.

Не согласившись с решением, 3 апреля 2024 года министерство земельных и имущественных отношений Башкирии обратилось с иском в арбитражный суд Москвы.

Суд первой инстанции, а также Девятый арбитражный апелляционный суд отменять решение антимонопольной службы отказались. В числе прочих был отклонен довод истца о том, что у минзема нет полномочий распоряжаться участком, госсобственность на который не разграничена.

Однако арбитражный суд Московского округа пришел к выводу, что точка зрения судов нижестоящих инстанций основана на неправильном применении норм материального права. По мнению кассационной коллегии, предоставлением участков в безвозмездное пользование занимается единый институт развития в жилищной сфере — АО «Дом.рф», а не органы государственной власти или местного самоуправления. Тем самым был подтвержден аналогичный довод минземимущества о том, что ЖСК «Семейный» должен был обращаться именно в «Дом.рф».

Также суд счел возможным признать решение ФАС недействительным, не передавая дело на новое рассмотрение.

В пресс-службе ФАС постановление суда вчера не комментировали.

Председатель правления ЖСК «Семейный» Тагир Гирьфанов беседовать с «Ъ» отказался.

Управляющий партнер юридической компании «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский полагает, что суды нижестоящих инстанций не разобрались в вопросе, какими нормами материального права регулируется вопрос предоставления земельных участков. «Фактические обстоятельства, как указал суд кассационной инстанции, установлены правильно»,— полагает юрист.

С ним согласен управляющий партнер экспертной компании «Альфапро» Антон Солощенко: «Суды по аналогичным спорам ранее подтвердили исключительные полномочия «Дом.РФ» по передаче земельных участков. Указанная позиция была поддержана также Верховным судом РФ».

ИдэльГумеров