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В Ярославле назначен новый глава управления контроля ЖКХ

Руководителем управления контроля ЖКХ мэрии Ярославля стал Сергей Пенкин. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов.

Фото: мэрия Ярославля

Фото: мэрия Ярославля

Господин Пенкин работает в мэрии с 2014 года: сначала он был первым заместителем главы администрации Фрунзенского района, последние пять лет работал первым заместителем главы администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов. У нового руководителя есть также опыт работы руководителем коммунальных предприятий.

«Желаю Сергею Валерьевичу продуктивности и успехов на новой должности»,— написал мэр.

До господина Пенкина этот пост занимала Ирина Леонова. Она руководила управлением с апреля 2024 года. Об уходе с должности госпожи Леоновой в мэрии официально не сообщали.

Алла Чижова