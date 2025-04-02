В Ярославле назначен новый глава управления контроля ЖКХ

Руководителем управления контроля ЖКХ мэрии Ярославля стал Сергей Пенкин. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Господин Пенкин работает в мэрии с 2014 года: сначала он был первым заместителем главы администрации Фрунзенского района, последние пять лет работал первым заместителем главы администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов. У нового руководителя есть также опыт работы руководителем коммунальных предприятий.

«Желаю Сергею Валерьевичу продуктивности и успехов на новой должности»,— написал мэр.

До господина Пенкина этот пост занимала Ирина Леонова. Она руководила управлением с апреля 2024 года. Об уходе с должности госпожи Леоновой в мэрии официально не сообщали.

Алла Чижова