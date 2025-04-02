Строительство многоквартирных домов в СКФО увеличилось на 26%

Объемы строящегося многоквартирного жилья в СКФО в 2025 году достигли 4,3 млн кв. м. Это превысило показатели прошлого года на 26%, сообщили в РБК Кавказ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Самая высокая доля строительства МКД отмечается на Ставрополье, в Чечне и Дагестане. На эти регионы приходится 75% от общего объема возведения жилья по Северо-Кавказскому федеральному округу.

При этом спрос на квартиры в новостройках снизился на 9%, по данным 2024 года. Невостребованными оказались 724 тыс. кв. м. Стоимость жилья на первичном рынке в СКФО в прошлом году выросла на 21%. В среднем по России этот показатель составляет 9%.

Евгения Перцева