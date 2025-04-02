Папа римский поблагодарил российских католиков за молитву и подаренный орнат

Папа римский Франциск поблагодарил российских католиков, которые подарили ему орнат (расшитая риза без рукавов, которую священники надевают во время литургии) и совершили молитву у римской больницы «Джемелли». Он добавил, что молится о католической общине в России, о «пути веры и свидетельства» каждого из них.

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Фото: Domenico Stinellis / AP Папа римский Франциск

Фото: Domenico Stinellis / AP

«Я очень хотел бы встретиться с вами, но пока еще нахожусь в больнице… Я знаю, что вы, как и я, молитесь каждый день о мире. Благодарю вас и призываю быть зодчими мира в повседневной жизни, всегда стремясь к встрече и диалогу»,— написал папа римский в письме, которое опубликовала католическая архиепархия Божией Матери в Москве.

В начале марта католическая архиепархия в Москве совершила юбилейное паломничество в Рим. Часть группы тогда отправилась на площадь Святого Петра в Ватикане, чтобы присоединиться к молитве за папу Франциска, сообщала пресс-служба архиепархии. Более месяца понтифик находился в больнице, где его лечили от двусторонней пневмонии.