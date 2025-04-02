ООО «Агро Зерно Юг» разместило биржевые облигации стоимостью $2 млн

Генеральный директор ООО «Агро Зерно Юг» Дмитрий Нарожный подписал документ о завершении размещения ценных бумаг общества. Всего на Московской бирже размешено 200 тыс. облигаций, стоимость каждой — $10, говорится в сообщении, ,опубликованном на ресурсе Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агро Зерно Юг» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2010 году. Профилем общества является оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Стопроцентным владельцем компании является Сейяд Талибов, совладелец портов Азова. Выручка «Агро Зерно Юг» за 2024 год составила 10,2 млрд руб., чистая прибыль — 150,6 млн руб. Кредиторская задолженность компании на конец 2024 года — 854 млн руб., дебиторская — 1,58 млрд руб.

Согласно информации официального сайта ООО «Агро Зерно Юг», компания закупает и экспортирует сельскохозяйственные культуры и продукты их переработки — всего 45 видов продукции (пшеница, ячмень, кукуруза, нут и т. д.). Постоянно сотрудничает с 53 мукомольными заводами, 32 агрохолдингами и 150 фермерскими хозяйствами по всей России. Отгружает любыми видами транспортировки: автотранспортом, железнодорожными вагонами и судами класса «река-море».

Дмитрий Михеенко