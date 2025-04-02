Проект дублера Змиевского проезда в Ростове не прошел госэкспертизу

Проект сооружения соединительного участка между ул. Доватора и ул. Зоологическая (дублер Змиевского проезда) не прошел государственную экспертизу из-за недочетов, сообщается в решении, опубликованном на портале Единого государственного реестра заключений.

В основу разработки легла идея строительства нового дорожного участка с асфальтобетонным покрытием, с максимальной пропускной способностью 4,8 тыс. автомобилей в сутки. Согласно документам, протяженность объекта — 1,3 км. Объект состоит из эстакады, путепровода длиной 53 м и кольцевой транспортной развязки на примыкании ул. Алейникова к ул. Доватора.

Заказчиком строительства выступает городской департамент транспорта, управляющим проекта — ростовская компания «Транс-Инжиниринг», которая при стартовой цене контракта 40 млн руб. предложила выполнить работы за 37,5 млн руб. В июле 2022 года Администрация города заключила с ней контракт. Однако сроки разработки проекта затянулись, увеличилась почти в два раза территория строительства (с 11,4 до 21,4 га). Технический документ был отправлен на экспертизу, но не прошел проверку.

Валентина Любашенко