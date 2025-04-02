В Азово-Черноморском бассейне рыбаки увеличили вылов на 31% с начала года

В январе-марте в Азово-Черноморском бассейне рыбаки добыли 13,3 тыс. т биоресурсов, что на 31,6% больше по сравнению с добычей за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщается на сайте Росрыболовства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В частности, добыча хамсы составила 12,1 тыс. т (на 3 тыс. т больше, чем в январе-марте 2024 года).

По данным Росрыболовства, общая добыча биоресурсов российскими рыбаками в указанный период составила порядка 1,4 млн т, в том числе почти 1,2 млн т в Дальневосточном бассейне и около 76 тыс. т в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана.

Сергей Иванов