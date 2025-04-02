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В Самаре капитально отремонтируют улицу Дачную

В Самаре в текущем году после перекладки коммуникаций начнется капитальный ремонт улицы Дачной на участке от улицы Пензенской до улицы Чернореченской. Об этом сообщили в правительстве региона.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Проектом предусмотрено устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части, тротуаров, газонов, уличного освещения, дождевой канализации, а также перекладка трамвайных путей на пересечении с ул. Пензенской»,— говорится в сообщении.

Проект реконструкции предусматривает два этапа. Работы планируется завершить в конце лета следующего года. 

По словам главы Самары Ивана Носкова, в этому году планируется отремонтировать 52 км дорог и более 20 тротуаров. Общий объем ремонта дорог в Самарской области в этом году составляет 420 км (регионального значения — 180 км, местного значения — 240 км).

Сабрина Самедова