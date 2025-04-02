Выручка донского производителя сельхозтехники «Клевер» упала на 2,3 млрд рублей

По итогам 2024 года выручка ростовского производителя машин для уборки урожая — АО «Клевер» - составил 12,7 млрд руб. По сравнению с результатами 2023 года показатель снизился на 2,3 млрд руб. (в 2023-м — 15 млрд руб.). Данные опубликованы в годовой бухгалтерской отчетности предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Чистая прибыль АО «Клевер» по итогам прошлого года составила 1,96 млрд руб., снизившись по сравнению с результатами 2023 года на 1,6 млрд руб. (3,5 млрд руб. — в 2023 году). Кредиторская задолженность предприятия по итогам 2024 года напротив выросла более чем на 800 млн руб. и составила 2,6 млрд руб. Дебиторская задолженность общества снизилась на 600 млн руб. и составила 1,5 млрд руб.

Как писал «Ъ-Юг», АО «Клевер» входит в структуру ГК «Ростсельмаш», является одним из ведущих в стране производителей оборудования для обработки почвы. В 2023 году стало известно, что АО «Клевер» занималось реализацией проекта по производству сельскохозяйственной и дорожной техники в Таганроге на площадке ТагАЗ. Общий объем инвестиций в проект составил 1,5 млрд руб. Предполагалось, что на полную мощность завод выйдет в 2025 году и будет выпускать 5 тыс. единиц техники каждый год.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Клевер» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2006 году. Уставный капитал общества — 1,2 млн руб. Генеральный директор — Александр Виноградов. Совладельцы «Ростсельмаша», Сельмашбанка и ряда других крупных компаний — Дмитрий Удрас, Константин Бабкин и Юрий Ряданов владеют по 32,9% долей «Клевера».

По информации сайта АО «Клевер», компания производит зерноуборочную, зерноперерабатывающую, коммунальную, кормоуборочную и почвообрабатывающую технику, а также прицепные опрыскиватели. Предприятие выпускает 55 наименований и свыше 160 модификаций прицепной и навесной техники под брендом «Ростсельмаш». Компания реализует прицепную и навесную сельхозтехнику по всей территории России, а также в 30 странах мира. Дилерская и сервисная сеть АО «Клевер» насчитывает свыше 100 партнеров.

Дмитрий Михеенко