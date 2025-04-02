Пять человек пойдут под суд из-за незаконной охоты на лосей в Гагинском округе

Пятеро мужчин, обвиняемых в убийстве двух лосей в октябре 2024 года, предстанут перед судом. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, обвиняемые — четверо жителей Гагинского округа, включая экс-начальника следствия территориального отдела полиции, и житель Московской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Их будут судить по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц с причинением особо крупного ущерба).

Следственный комитет оценил ущерб окружающей среде и охотничьим ресурсам в 160 тыс. руб., эти средства обвиняемые уже возместили. Чтобы гарантировать выплату уголовного штрафа как одной из потенциальных мер наказания, суд арестовал недвижимость фигурантов стоимостью более 5 млн руб.

Кроме того, у них изъяли орудия совершения преступления для решения вопроса об их конфискации.

Анастасия Титова