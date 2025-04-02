«Ростелеком» повысил скорость и качество обслуживания частных клиентов благодаря новой системе CRMB2C

«Ростелеком» разработал и внедрил в своем периметре CRM B2C — систему комплексной автоматизации обслуживания абонентов массового сегмента. Теперь звонки клиентов поступают в единую очередь. Благодаря унификации процесса среднее время обслуживания существенно сократилось.Интеграция платформы также повысила эффективность внутренних подразделений компании и способствовала существенной экономии общих затрат. Сейчас CRM B2C обеспечиваетобслуживание более 15 млн клиентов «Ростелекома».Для них внедрениесистемыувеличило скорость и повысило качество обработки обращений.



Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком" в Башкортостане

Процесс создания собственной системы начался в 2019 году. У задействованной ранее платформы Amdocs CRM 8.1 не было эквивалентных отечественных аналогов, а технические ограничения не предусматривали возможности ее масштабирования на регионы. В целях минимизации влияния на пользовательский опыт и бизнес-процессы переход на новую CRM B2C проходил поэтапно. Полная миграция завершилась в декабре 2024 года. Компания перешла на собственную полнофункциональную систему CRM B2C, которая включена в реестр российского ПО Минцифры РФ.

Встроенная в CRM B2C платформа конструирования и исполнения бизнес-процессовСкрипт Менеджер позволяет настраивать обслуживание клиентов без доработки программного обеспечения. Скрипты создаются и адаптируются в удобном онлайн-редакторе силами методологов. В сценариях можно также использовать функции интеграции с различными системами ИТ-ландшафта компании и гибко настраивать сложную логику исполнения процессов. Подобные сценарии могут переиспользоваться в различных каналах: контакт-центрах, чат-ботах, голосовых ботах, IVR (InteractiveVoiceResponse или интерактивное голосовое меню), системах самообслуживания и прочих.

Виталий Трепыхалин, вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома»:

«Для создания системы CRMB2C команды “Ростелекома” использовали лучшие паттерны архитектурного проектирования. Затраты на реализацию составили около 1 млн человеко-часов, что говорит о масштабе проекта. Мы предусмотрели все ключевые функции, необходимые для более эффективного взаимодействия с клиентами. Подобный подход позволил осуществить бесшовный поэтапный перенос всех данных и повысить качество обслуживания пользователей всех ключевых B2C-продуктов “Ростелекома”».

Евгений Жукович, директор по клиентскому сервису «Ростелекома»:

«Клиенты, их лояльность и удовлетворенность качественным сервисом — всегда в нашем фокусе. Чтобы обеспечить удобство и скорость решения вопросов, по которым к нам обращаются в режиме 24х7, мы постоянно совершенствуем процессы и внедряем новые инструменты. Единая система CRM B2C существенно повысила эффективность работы контакт-центра “Ростелекома”. Сквозная автоматизация снизила нагрузку на персонал, а также упростила обслуживание. В результате уменьшилось среднее время обслуживания клиентов, снизился показатель их обращаемости,сократились издержки контакт-центра».

*** ПАО «Ростелеком»— крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и обслуживает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (первое место с 13 млн клиентов, подключенных по оптическим линиям), мобильной связи (входит в топ-3 мобильных операторов страны с 49 млн абонентов) и платного телевидения (первое место с 11,7 млн домохозяйств). Совместно с партнерами «Ростелеком» развивает онлайн-кинотеатр Wink, который занимает второе место среди крупнейших видеосервисов России по количеству платящих подписчиков. Компания выступает ключевым технологическим партнером в реализации приоритетного национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», занимаясь разработкой цифровых государственных сервисов, развитием и эксплуатацией важнейших государственных информационных систем и платформ. «Ростелеком» — признанный лидер в таких областях, как кибербезопасность, дата-центры и облачные сервисы, а также цифровизация регионов, промышленности, АПК, здравоохранения, образования и других направлений. Компания последовательно работает над обеспечением технологического суверенитета, развивает собственное производство телеком-оборудования и разработку ПО, которые включены в отечественные реестры. Более 60 коммерческих ИТ-решений компании лидируют в своих рыночных сегментах.

ПАО «Ростелеком» в Башкортостане