Правительство выделило 16 млрд рублей на помощь жителям Курской области

Правительство выделило дополнительные 16 млрд руб. на оказание помощи жителям Курской области, утратившим жилье в результате боевых действий. В сообщении пресс-службы кабинета говорится, что эти средства граждане смогут направить на приобретение или строительство новых домов и квартир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Рассчитываем, что эти ресурсы помогут семьям решить такую задачу и вернуться к нормальной жизни»,— сказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании.

20 февраля правительство выделило 40 млрд руб. на ежемесячные выплаты в размере 65 тыс. руб. для жителей региона, утративших жилье. Ввести такие выплаты поручил президент Владимир Путин. Он пояснял, что средства будут начисляться до момента полного освобождения региона от оккупации. Помимо этих выплат жителям Курской области положены компенсации за съем жилья, жилищные сертификаты, выплаты за частичную и полную утрату имущества.

Полина Мотызлевская