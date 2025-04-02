Сенаторы предложили Минэнерго решить вопрос с финансированием очистки рек на территории КУБа

Губернатор Дмитрий Махонин выступил с докладом на «Часе субъекта Российской Федерации» на заседании Совета Федерации. Глава Прикамья рассказал сенаторам о социально-экономическом развитии региона за пять лет. Он поделился планами развития медицины, дошкольного и общего образования за указанный период. В том числе, господин Махонин отметил, что Пермский край занимает лидирующие позиции по расселению ветхого и аварийного жилья. В регионе строятся крупные инфраструктурные объекты, развивается транспорт. Объем инвестиционных проектов, которые реализуются предпринимателями на территории региона, превышает 1,8 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что Пермский край участвует в «Днях субъекта» в третий раз, при этом регион продолжает стабильно развиваться, добиваться новых успехов и в экономике, и в социальной сфере. Она напомнила, что в Прикамье уже построено и отремонтировано более 900 объектов здравоохранения и образования. «В планах у региона – дальнейшая модернизация и строительство новых школ, поликлиник, больниц, привлечение кадров», – сказала спикер, добавив, что также нужно решать вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры, экологии.

Совет Федерации поддержал предложение региона, связанное с включением в перечень объектов капитального строительства комплексной госпрограммы «Строительство» мероприятий по возведению учебно-лабораторного корпуса, ФОК и общежития ПГНИУ. Также сенаторы предложили рассмотреть вопрос о выделении бюджетных средств на софинансирование строительства спортарены в Перми на 10,5 тыс. мест. Также Минэнерго РФ предложено рассмотреть вопрос об источниках финансирования мероприятий по очистке водных объектов на территории Кизеловского угольного бассейна.