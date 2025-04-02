Александр Бастрыкин заинтересовался не расселенным аварийным домом в Златоусте

Следственное управление Следственного комитета РФ по Челябинской области организовало проверку по информации о нарушении прав жильцов аварийного дома в Златоусте. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Алексею Колбасину доложить о результатах, сообщается в telegram-канале Информационного центра СК России.

Многоквартирный жилой дом на улице Братьев Пудовкиных в Златоусте, построенный в 1934 году, в феврале 2023-го был признан аварийным. Жильцов до сих пор не расселили. При этом здание непригодно для проживания: протекает крыша, разрушаются несущие конструкции и потолочные перекрытия, в стенах появились сквозные трещины, с октября прошлого года отсутствует горячая вода. Многочисленные обращения в обслуживающую организацию результатов не принесли, благоустроенное жилье гражданам не предоставлено.

Процессуальную проверку контролирует центральный аппарат СКР.