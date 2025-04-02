Востребованные практики для сферы ЖКХ представят на выставке и форуме в Уфе

Форум ЖКХ «Эффективные решения для комфортной жизни» и специализированная выставка «ЖКХ. Комфортная среда» пройдут с 16 по 18 апреля 2025 года на площадке выставочного комплекса «УФА ЭКСПО». Организаторами мероприятий выступают министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан и ООО «БВК».



Фото: ООО "БВК"

Научные партнеры форума: Архитектурно-строительный институт УГНТУ, Башкирский государственный аграрный университет.

Регистрация на деловую программу проходит на сайте: https://stroyforumbvk.ru/reg

В Республике Башкортостан уделяется большое внимание модернизации и благоустройству ЖКХ, что подчеркивает нужность и важность проведения подобных мероприятий.

Так, за последние 6 лет в республике благоустроили 806 объектов и общественных пространств по проекту «Формирование комфортной городской среды». Еще одна из наиболее востребованных программ в республике — «Башкирские дворики».

Выставка «ЖКХ. Комфортная среда» —ключевое мероприятие в регионе в сфере развития жилищно-коммунальной сферы.Экспозиция включает в себя разделы, необходимые для улучшения качества жизни,—от благоустройства дворов до модернизации жилых комплексов.

В выставке этого года примут участие производители и поставщики светотехнического оборудования, современных игровых и спортивных площадок, решения в области автоматизации и другие.

На уличной экспозиции будут размещены новинки коммунальной и специальной техники.

Форум ЖКХ «Эффективные решения для комфортной жизни»—платформа для обмена опытом, поиска инновационных решений и налаживания деловых контактов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Форумпосвящен обсуждению актуальных вопросов развития ЖКХ, поиску эффективных решений для повышения качества жизни граждан и созданию комфортной городской среды.

Ключевые темы форума будут посвящены внедрению современных технологий в сфере ЖКХ, водоснабжению, системам очистки питьевой воды, благоустройству территорий, содержанию дорог. Отдельная секция будет посвящена вопросам подготовки кадров.

Всего в рамках деловой программы состоится 10 отраслевых секций с выступлением 80 спикеров-экспертов.

ООО"БВК"