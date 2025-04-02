Семьи с детьми за год получили 92 млрд руб. взысканных алиментов

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко сообщила, что за 2024 год семьи с детьми получили 92 млрд руб. взысканных алиментов. Госпожа Матвиенко назвала этот результат «мощным движением за пять лет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Госпожа Матвиенко также указала, что положительное влияние на рост взыскания задолженностей может оказать реестр должников, который заработает в мае этого года. По ее мнению, после внесения в реестр люди могут серьезно задуматься о «порче» своей биографии.

«Я не знаю, что они после опубликования, да еще если фотография будет, что они вообще в жизни-то делать дальше будут. Кто их на работу будет брать вообще? Кто к ним будет с уважением относиться? Это вообще люди будут нерукопожатные в обществе»,— сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Президент Владимир Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам в мае 2024 года. Как рассчитывает Минюст, это будет мерой дополнительного морального воздействия на должников за их «недостойное поведение». Тогда ведомство оценивало, что в реестр будут включены 133 тыс. человек.

Подробнее о законе — в публикации «Ъ» «Алиментщиков выставляют напоказ».

Полина Мотызлевская