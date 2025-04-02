Суд в Курске не стал рассматривать уголовное дело местного вора в законе

Уголовное дело против криминального авторитета Виктора Панюшина и четырех его подельников вернули прокурору. Курский облсуд не стал рассматривать материалы из-за нарушений в обвинительном заключении.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы региона, уголовное дело поступило в областной суд в середине марта. Решение о возврате дела прокурору приняли на предварительном заседании.

Помимо Виктора Панюшина, обвиняемыми выступают Мирза Болквадзе, Андрей Волобуев, Андрей Обезяев и Юрий Ткачев. В зависимости от ролей им вменяются бандитизм, разбой, организация покушения на убийство и убийства (ст. 209, ст. 105, ст. 162 УК РФ). Самого господина Панюшина будут судить также за занятие высшего положения в преступной иерархии и организацию незаконных азартных игр (ст. 210.1, ст. 171.2 УК РФ).

Курской управление Следственного комитета России отчитывалось о завершении расследования уголовного дела против авторитета в 2020 году. Только в конце 2023-го его удалось доставить в Россию из частично признанной Турецкой Республики Северного Кипра. По версии следствия, Виктор Панюшин, который был коронован в 2000-м, имел «обширное влияние в уголовно-преступной среде на территории Курской, Орловской и Белгородской областей». Участники его сообщества занимались бандитизмом, мошенничеством с недвижимостью и покушением на людей. Авторитет также, по неофициальной информации, имел связь с известным белгородским предпринимателем Владимиром Тебекиным, которого также обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии.

Владимир Зоркий