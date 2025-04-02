На Кубани за десятилетие построили 105 новых школ

За последние десять лет в Краснодарском крае построили 105 новых школ. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сейчас на Кубани функционируют 1,2 тыс. учреждений, где обучаются около 783,3 тыс. детей. Во вторую смену обучаются 193,7 тысяч школьников, что составляет 25,5% от общего числа. При этом в Брюховецком, Каневском, Крыловском, Ленинградском, Павловском и Приморско-Ахтарском районах действует только первая смена.

К возведению учебных заведений начали привлекать инвесторов, у которых готовые школы впоследствии выкупаются. По такой схеме была построена школа №107 в микрорайоне Молодежном Краснодара. В учреждении в две смены обучаются 3,8 тыс. детей.

Школа располагает 61 кабинетом, включая четыре кабинета технологии и шесть лингафонных классов. Инфраструктура школы включает столовую на 600 мест, две библиотеки с читальными залами, кинозону, конференц-зал, актовый зал на 450 мест, медицинский кабинет, три спортзала и зал хореографии. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья оборудованы лифты, пандусы, тактильное покрытие, а для слепых и слабовидящих размещены таблички с шрифтом Брайля.

Анна Гречко