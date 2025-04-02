В Татарстане инспекторы ДПС обнаружили наркотики в ходе осмотра авто на трассе

В Татарстане инспекторы ДПС обнаружили наркотики во время того как проверяли авто на трассе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Инцидент произошел на стационарном посту полиции «Малиновка». Инспекторы ДПС остановили автомобиль «Омода», за рулем которого находился 23-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

Во время проверки документов водитель сильно нервничал. Это вызвало у инспекторов подозрения, и они решили провести личный досмотр мужчины, а также осмотреть его автомобиль.

В ходе осмотра в багажнике был найден сверток с десятью упаковками, обмотанными изолентой. Содержимое отправили на экспертизу, которая подтвердила наличие наркотического вещества — методона, массой 131,89 г.

Подозреваемый был задержан и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Артём Дергунов