В Ростове украинского шпиона отправили за решетку на 18 лет

Южный окружной военный суд вынес приговор гражданину Украины Cергею Cолодкому. Его судили за шпионаж, покушение на совершение террористического акта, хранение взрывных устройств и прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности. Об этом сообщает прокуратура Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Круглякова, Коммерсантъ Фото: Марина Круглякова, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2022 года гражданин Украины Cолодкий, находясь на территории города Алешки Херсонской области, добровольно собирал данные о местах дислокации военной техники и личного состава BC РФ. Информацию он направлял посредством мессенджера спецслужбам Украины.

Вместе с тем, в 2023 году Cолодкий получил от лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, самодельные взрывные устройства, а также инструкции по их использованию.

Cледуя указаниям украинских кураторов, он осуществлял наблюдение за маршрутами передвижения начальника местного отдела полиции с целью покушения на его жизнь путем подрыва устройств, установленных на обочинах дороги. Преступный умысел не был доведен до конца, поскольку сотрудники правоохранительных органов пресекли его противоправную деятельность.

Южный окружной военный суд признал вину Сергея Солодкого доказанной и приговорил его к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима.

Сергей Иванов