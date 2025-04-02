«ЗдравСтрой» получит землю в Хохряках для строительства диагностического центра

ООО «ЗдравСтрой» получит земельный участок в Завьяловском районе для реализации инвестпроекта по строительству диагностического центра, следует из распоряжения главы Удмуртии. Документ опубликовали на сайте регионального правительства 2 апреля. Участок площадью 2,3 тыс. кв. м выделят в аренду без проведения торгов. Земля с видом разрешенного использования «амбулаторно-поликлиническое обслуживание» находится в деревне Хохряки, ул. Трактовая. Кадастровая стоимость участка составляет 1,9 млн руб.

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По данным kartoteka.ru, ООО «ЗдравСтрой» было зарегистрировано в деревне Хохряки в ноябре 2023-го. Уставной капитал юридического лица — 10 тыс. руб. В обществе числится один сотрудник. Учредителем и руководителем является Сергей Митюрин. По ОКВЭД, ООО «ЗдравСтрой» занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Финансовых результатов за 2024-й не опубликовано.