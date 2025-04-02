ГАЗ не смог взыскать с «Ленты» полмиллиона рублей за игрушечную машинку

ПАО «ГАЗ» проиграло спор о взыскании 500 тыс. руб. с сети магазинов «Лента» за нарушение исключительных прав на товарный знак. Разбирательство касалось игрушечной машины скорой помощи, которая, по мнению истца, по своему внешнему виду является копией автомобиля ГАЗ-22171 «Соболь», следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Игрушка продавалась на сайте «Ленты». Представители ГАЗа решили, что товар контрафактный, поскольку предприятие не разрешало сети использовать объект своей интеллектуальной собственности — внешний вид автомобиля «Соболь». Завод обратился в суд и потребовал компенсацию.

В мае 2024 года арбитражный суд Москвы полностью отказал в иске, решив, что требования предприятия не обоснованы, а дизайн игрушки отличается от внешнего вида «Соболя». «Наличие патента на промышленный образец автоматически не предполагает существование произведения дизайна и авторского права на него. Изображение игрушки на скриншоте не совпадает ни с одним из представленных примеров внешнего вида автомобилей — ни с чертежом, ни с патентом»,— говорится в решении суда.

Специалист патентного бюро Ложкиной, куда обратился ответчик, отметил, что детали, которые истец относит к заимствованным, характерны для всех минивэнов и не принадлежат автомобилю «Соболь». Более того, рассматриваемые признаки не могли быть созданы сотрудниками ГАЗа, поскольку были заимствованы из более ранних промышленных дизайнов.

Производитель игрушечной машинки взял за основу ранее созданные визуальные решения и дополнил их оригинальными формами бампера, окон, корпуса и колес, говорится в решении суда. «Создание похожего, но творчески самостоятельного произведения не нарушает исключительное право автора более раннего произведения»,— заключил арбитраж.

ГАЗ с решением не согласился и дошел до Верховного суда, который 19 марта 2025 года отказал в передаче кассационной жалобы в Судебную коллегию ВС РФ.

Елена Ковалева