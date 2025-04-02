В Самаре средневзвешенная цена на строящееся жилье в марте снизилась на 1,18% за месяц

В марте на рынке строящегося жилья Самары средневзвешенная цена по городу составила 143,35 тыс. руб. за 1 кв. м. По сравнению с февралем стоимость снизилась на 1,7 тыс. руб. за 1 кв. м или на 1,18%. Такие данные опубликованы на сайте domostroyrf.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Согласно опубликованной информации, единственный район с отрицательной динамикой — Октябрьский. Цены снизились на 5,72% к ценам февраля — с 162,76 тыс. руб. за 1 кв. м до 153,45 тыс. руб. за 1 кв. м. В основном это связано с корректировкой цен отдельными застройщиками. Именно этот район повлиял на снижение средневзвешенной цены по городу из-за значительного количества строящихся площадей в районе.

Наибольший рост средневзвешенной цены в марте наблюдается в Красноглинском и Куйбышевском районах, где стоимость повысилась на 3,41% и 2,28% соответственно. В Красноглинском районе стоимость изменилась с 122 тыс. руб. за 1 кв. м в феврале до 126,22 тыс. руб. за 1 кв. м в марте. В Куйбышевском районе в феврале цена составляла 115,6 тыс. руб. за 1 кв. м, в марте — 118,25 тыс. руб. за 1 кв. м.

Руфия Кутляева