«Трактор» обыграл «Адмирал» и сравнял счет в серии плей-офф

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» одержал победу над «Адмиралом» из Владивостока в четвертом матче серии 1/8 плей-офф КХЛ. Счет составил 7:3 в пользу южноуральцев.

Матч состоялся 2 апреля во Владивостоке. Из «Трактора» шайбы в ворота противника забили Григорий Дронов, Максим Шабанов, оформивший дубль, Чарльз Робинсон, Артем Блажиевский, Андрей Светлаков и Владимир Ткачев. В составе «Адмирала» отличились Либор Шулак, Аркадий Шестаков и Иван Муранов.

Счет в серии теперь 2:2. Следующий матч между командами пройдет 4 апреля в Челябинске.