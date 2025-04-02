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Ленинский район возглавил рейтинг по смертности среди районов Екатеринбурга

Ленинский район Екатеринбурга занял первое место по количеству умерших жителей среди всех восьми районов города в 2024 году, сообщила на заседании думской комиссии по МСУ глава Ленинского района Элена Беруашвили. «Мы на шестом месте среди районов Екатеринбурга по численности населения, занимаем седьмое место по количеству родившихся и первое место — по количеству умерших»,— сказала она.

Элена Беруашвили

Элена Беруашвили

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Элена Беруашвили

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Госпожа Беруашвили добавила, что на начало 2025 года в районе проживало 165,3 тыс. человек (10,4% от всего населения Екатеринбурга). По ее данным, в 2024 году в районе ушло из жизни 19,2% от общего числа умерших в городе, родилось — 8,7% человек от общего количества в Екатеринбурге. «Высокий показатель смертности связан с тем, что сведения об умерших, место регистрации которых не установлено, регистрируются в отделе записи актов гражданского состояния Екатеринбурга, расположенного в Ленинском районе, что влияет на статистические показатели»,— пояснила Элена Беруашвили.

Она подчеркнула, что в Ленинском районе проживает «возрастное население». «38% — это жители в возрасте старше 60 лет»,— отметила госпожа Беруашвили.

Ленинский район занимает 3% от общей площади Екатеринбурга. На территории района расположено 37 отелей и гостиниц, 33 деловых центра, 21 торговых центров и торговых комплексов и более 900 предприятий торговли. По словам Элены Беруашвили, оборот крупных и средних организаций района составляет 866 млрд руб. (18% от оборота всех предприятий, расположенных в Екатеринбурге).

Василий Алексеев

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