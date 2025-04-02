Суд обязал власти Ростова разрешить установку вышки связи в Подпольном переулке

Арбитражный суд Ростовской области принял решение обязать Департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону выдать акционерному обществу «Первая башенная компания» разрешение на использование земельного участка площадью 25 кв. м в пер. Подпольный в целях размещения сооружения связи. Об этом сообщается на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Решение принято по исковому заявлению АО «Первая башенная компания», которое оспаривало отказ департамента выдать соответствующее разрешение.

Подпольный переулок в Ростове расположен вдоль берега реки Темерник в районе Текучевского моста.

Сергей Иванов