Агрохолдинг «Равис» добровольно ограничил цены на мясо птицы

В Челябинской области ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» подписало декларацию о стабилизации цен на мясо птицы. Обязательство об ограничении стоимости продукции принято по соглашению с министерством сельского хозяйства Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального управления ФАС России.

Согласно соглашению, о котором стороны уведомили Челябинское УФАС, агрохолдинг добровольно ограничил отпускную цену на охлажденные тушки цыпленка бройлера. Также «Равис» гарантировал своевременную и оперативную поставку этой продукции.

«Такая мера должна способствовать стабилизации цен на товар первой необходимости и повысить его доступность для жителей региона»,— считают в УФАС.

В ведомстве отмечают, что декларация заключена в соответствии с постановлением правительства РФ № 662 «О допустимости соглашений, заключаемых органами государственной власти субъектов РФ с хозяйствующими субъектами в целях стабилизации цен на товары», которое было разработано ФАС России.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее декларации об ограничении цен на яйца подписали АО «Птицефабрика Челябинская» (Копейск) и ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» (бренд «Ситно»).