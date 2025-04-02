Руководитель частной клиники в Удмуртии задержан по делу о хищениях из фонда ОМС

Силовики пресекли деятельность исполняющего обязанности главного врача одной из частных клиник Удмуртии, причастного к хищениям средств территориального фонда ОМС, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным силового ведомства, подозреваемый организовал закупку препаратов и материалов для проведения операций пациентами клиники за их собственный счет, предоставляя при этом в фонд ОМС недостоверные сведения об их приобретении в рамках программы.

«Полученные таким образом денежные средства задержанный использовал в дальнейшем по своему усмотрению. Размер причиненного его действиями ущерба устанавливается»,— говорится в сообщении УФСБ.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». По статье предусмотрено до шести лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.