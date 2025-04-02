Нарколабораторию с 46 кг «синтетики» накрыли в бане под Новосибирском

В Новосибирской области правоохранители выявили нарколабораторию по производству синтетических запрещенных веществ. У дилеров изъяли более 46 кг наркотиков, сообщает Telegram-канал МВД-медиа. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о производстве наркотических средств (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), решением суда их поместили под стражу.

По данным полиции, производство «синтетики» организовала жительница Искитима в бане на территории своего дома. Ранее она откликнулась в мессенджере на предложение о нелегальном заработке. Куратор предоставил фигурантке дела оборудование, а также реактивы и прекурсоры. Для изготовления наркотиков обвиняемая привлекла двух знакомых.

В ходе обыска помещения силовики изъяли более 14,8 кг мефедрона, а также контейнеры с ингредиентами и прекурсорами общей массой более 31 кг.

Александра Стрелкова