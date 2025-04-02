На Дону девять ветврачей оштрафовали за фальсификацию дат

Девять ветврачей в Ростовской области привлечены к ответственности за фальсификацию дат на упаковках с продуктами. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Все виновные были оштрафованы, их руководство получило предупреждение. Ведомству рекомендовано провести внутреннее расследование и принять меры для предотвращения повторения таких случаев в будущем»,— следует из сообщения ведомства.

По данным ведомства, в марте 2025 года шесть сотрудников государственного учреждения в Ростове предоставили неверные данные о датах изготовления молока и цыпленка-бройлера.

Николай Аксенов