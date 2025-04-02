Мэрия Ярославля обжалует отказ включать экс-подрядчика трех парков в РНП

Ярославское межрегиональное УФАС не стало включать ООО «Ярдорремстрой» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Это решение МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля обжалует в суде. Об этом сообщили в пресс-службе МУФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что мэрия расторгла с ООО «Ярдорремстрой» контракты на благоустройство парка 30-летия Победы, общественной территории ДК «Гамма» и парка Судостроителей из-за «несоблюдение сроков благоустройства и невыполнение распоряжений заказчика». Впоследствии МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» обратилось в антимонопольную службу с тремя обращениями о рассмотрении вопроса о включении компании в РНП.

Антимонопольной службе подрядчик объяснил, что замедление темпов работ вызвали «неблагоприятные погодные условия». Также помешало своевременно выполнить обязательства по контрактам «недостаточное оказание содействия заказчиком» и «длительное разрешение возникших проблемы с укладкой электрических сетей, укладкой тротуарной плитки». Тем не менее компания продолжила выполнять работы и за пределами регламентированных сроков и общаться с заказчиком.

«Антимонопольный орган, ознакомившись с вышеизложенной позицией общества, нашел доводы общества заслуживающими внимания. Такая модель поведения представляется разумной, не отклоняющейся от ожидаемого поведения субъекта гражданского оборота, действующего добросовестно»,— посчитали в МУФАС и отказали во включении «Ярдорремстроя» в реестр недобросовестных поставщиков.

Это решение заказчика не удовлетворило, сообщает пресс-служба Ярославского МУФАС, поэтому он обратился в суд для обжалования.

Алла Чижова