«ГАЗель» и трактор столкнулись перед Борским мостом
Авария с участием «ГАЗели» и трактора случилась на трассе Нижний Новгород — Шахунья — Яранск перед Борским мостом днем 2 апреля. Погиб пассажир грузовика, сообщили в ГИБДД. Также пострадал водитель той же машины, его госпитализировали.
Авария с участием грузовика и трактора перед Борским мостом
Фото: ГАИ Нижегородской области
По предварительным данным, водитель «ГАЗели» выбрал небезопасную скорость движения и столкнулся с погрузчиком, который выполнял дорожные работы на проезжей части.
На Борском мосту образовалась пробка в сторону Нижнего Новгорода, движение осуществляется по одной полосе.