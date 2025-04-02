«ГАЗель» и трактор столкнулись перед Борским мостом

Авария с участием «ГАЗели» и трактора случилась на трассе Нижний Новгород — Шахунья — Яранск перед Борским мостом днем 2 апреля. Погиб пассажир грузовика, сообщили в ГИБДД. Также пострадал водитель той же машины, его госпитализировали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авария с участием грузовика и трактора перед Борским мостом

Фото: ГАИ Нижегородской области Авария с участием грузовика и трактора перед Борским мостом

Фото: ГАИ Нижегородской области

По предварительным данным, водитель «ГАЗели» выбрал небезопасную скорость движения и столкнулся с погрузчиком, который выполнял дорожные работы на проезжей части.

На Борском мосту образовалась пробка в сторону Нижнего Новгорода, движение осуществляется по одной полосе.

Елена Ковалева