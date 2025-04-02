Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2024 год, прибыль составила 11,7 млрд рублей
Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2024 год, прибыль банка по итогам года составила 11,7 млрд рублей.
Активы банка за 2024 год выросли с 686,0 млрд рублей до 869,7 млрд рублей, собственные средства (капитал) банка увеличились с 90,0 млрд рублей до 96,9 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.
В 2024 году Банк Уралсиб досрочно завершил выполнение плана финансового оздоровления и продолжил реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Так, в 2024 году рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня А-(RU) со стабильным прогнозом, рейтинговое агентство НКР подтвердило рейтинг банка на уровне A.ru, улучшив прогноз до позитивного, рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг банка на уровне ruА- с позитивным прогнозом.
Справка:
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 апреля 2025 года насчитывает 198 точек продаж, 1354 банкомата и 223 платежных терминала.
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
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