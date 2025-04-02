В Челябинской области школьник на квадроцикле сбил пятилетнего велосипедиста

В Юрюзани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьника на квадроцикле и детсадовца на велосипеде. Дошкольник получил травмы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.

ДТП произошло 1 апреля в 17:40 на улице Нагорная. По предварительным данным, 11-летний водитель незарегистрированного квадроцикла Motolend в процессе движения совершил наезд на велосипедиста 2020 года рождения. После этого школьник скрылся с места ДТП. Дошкольник получил телесные повреждения.

Сотрудники ГАИ напоминают взрослым жителям Челябинской области о том, что несовершеннолетний не может управлять транспортным средством, не имея водительского удостоверения, будь то автомобиль, мотоцикл или скутер. Штраф за передачу управления транспортом лицу без прав составляет 30 тыс. руб.