Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Челябинской области школьник на квадроцикле сбил пятилетнего велосипедиста

В Юрюзани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьника на квадроцикле и детсадовца на велосипеде. Дошкольник получил травмы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.

ДТП произошло 1 апреля в 17:40 на улице Нагорная. По предварительным данным, 11-летний водитель незарегистрированного квадроцикла Motolend в процессе движения совершил наезд на велосипедиста 2020 года рождения. После этого школьник скрылся с места ДТП. Дошкольник получил телесные повреждения.

Сотрудники ГАИ напоминают взрослым жителям Челябинской области о том, что несовершеннолетний не может управлять транспортным средством, не имея водительского удостоверения, будь то автомобиль, мотоцикл или скутер. Штраф за передачу управления транспортом лицу без прав составляет 30 тыс. руб.

Новости компаний Все