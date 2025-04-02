250 тыс. человек получили психологическую помощь Российского Красного Креста

Российский Красный Крест (РКК) сообщил, что за пять лет работы горячей линии и чат-бота психосоциальной поддержки помощь организации получили более 250 тыс. человек. Оба сервиса запустили в 2020 году. С того момента чат-бот обработал более 170 тыс. обращений, а горячая линия приняла более 80 тыс. звонков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно релизу РКК (есть у «Ъ»), в работе чат-бота участвуют 320 психологов, которые отвечают на обращения в текстовом формате. Ежемесячно в чат-бот обращаются до 2,8 тыс. человек, среди них 54% взрослых людей и 46% подростков. Основные темы запросов в боте — стресс и адаптация к нему, отношения, детско-родительские конфликты, утрата и скорбь, суицидальные мысли и низкая самооценка.

«Многие люди в трудной ситуации, особенно молодое поколение, испытывают страх перед телефонным разговором. Им проще написать сообщение — так они чувствуют себя комфортнее, могут тщательно обдумать слова и не переживать из-за дрожи в голосе. Именно для таких случаев мы создали чат-бот психологической помощи»,— поясняет исполнительный директор РКК Мария Мухина.

Горячая линия психологической поддержки изначально работала на базе санкт-петербургского отделения организации, но затем к ней присоединились операторы из 41 региона. Сейчас наиболее частые обращения связаны с последствиями боевых действий на Украине, говорится в релизе РКК.

Полина Мотызлевская