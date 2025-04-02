В Оренбурге суд признал право гражданки Казахстана на соцвыплату из-за паводка

В Оренбурге Ленинский районный суд удовлетворил иск гражданки Казахстана к областному министерству строительства о признании права на получение социальной выплаты на приобретение жилья. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Кузьмина, Коммерсантъ Фото: Ольга Кузьмина, Коммерсантъ

Истице принадлежит дом в СНТ «Пионер», в котором она живет с сыном. В прошлом году в период паводка дом затопило, межведомственная комиссия признала недвижимость непригодной для проживания. В получении выплаты на приобретение или строительство жилья владелице имущества отказали, поскольку действующим законодательством не предусмотрено предоставление такой меры соцподдержки иностранцам. В иске жительница Оренбурга указала, что нарушено ее право как иностранного гражданина, постоянно проживающего на территории России, на защиту от чрезвычайной ситуации.

«Из норм закона следует, что право на получение меры социальной поддержки в виде выплаты на приобретение или строительство жилых помещений гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате ЧС, сложившейся на территории Оренбургской области в связи с прохождением весеннего паводка в 2024 году, имеют в том числе иностранные граждане, постоянно проживающие в РФ на законных основаниях»,— говорится в сообщении Ленинского районного суда.

На минстрой региона возложена обязанность выдать сертификат на приобретение жилья из расчета на двух членов семьи. Решение суда не вступило в законную силу.

По данным правительства Оренбуржья на февраль 2025 года, такие сертификаты на общую сумму в размере 8,8 млрд руб. получили более 4,5 тысяч оренбуржцев, из них 3,4 тыс. граждан уже приобрели квартиру или строят новое жилье. Сумма выплаты на человека составляет около 2 млн руб.

Сабрина Самедова