В Самаре прошел межрегиональный форум «Маркетинг и бизнес в эпоху цифровизации»

На базе Высшей школы международного бизнеса Самарского университета (ВШМБ СУ) прошел межрегиональный форум «Маркетинг и бизнес в эпоху цифровизации». Мероприятие организовал союз профессиональных управляющих "«Клуб директоров Самарской области».

В форуме приняли участие более 200 человек. Среди них — предприниматели, руководители малого и среднего бизнеса, маркетологи, инвесторы, консультанты и др.

Эксперты из Москвы, Самары и Санкт-Петербурга поделились практическими рекомендациями, кейсами и стратегиями в области цифровизации и маркетинга.

Евгений Чернов