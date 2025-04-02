В Самарской области суд рассмотрит дело о неправомерном расходовании бюджетных денег

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности руководителя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству администрации Кошкинского района и директора муниципального унитарного предприятия. Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, с ноября по декабрь 2023 года обвиняемая составила сметный расчет, акт о приемке работ и справку о стоимости работ по установке систем безопасности в здании сельского Дома культуры села Старое Максимкино. Работы проводились по нацпроекту «Культура». Фактическое обследование объекта и испытание системы не проводились. Эти документы после подписания стали основанием для перечисления подрядчику более 689 тыс. руб. из муниципального бюджета.

Руфия Кутляева