КГЭУ подписал соглашение о сотрудничестве с АО «Техническая инспекция ЕЭС»

Соглашение о сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» (КГЭУ) и АО «Техническая инспекция ЕЭС» подписано на Международном энергетическом форуме «Энергопром», проходящем в МВЦ «Казань Экспо».

Соглашение направлено на:

создание центра компетенции в области распределительных сетей;

разработку стандартов и методических указаний для анализа и оценки технического состояния электросетей напряжением до 35 кВ;

проведение пилотных проектов, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также подготовку научных публикаций;

экспертизу и оценку эффективности инновационных технологий и решений в электроэнергетике;

реализацию проектов по применению беспилотных летательных аппаратов и внедрению систем беспилотной авиации в отрасли.

Также необходимо будет обеспечить взаимную информационную поддержку мероприятий через СМИ и другие информационные платформы.

Артём Дергунов