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КГЭУ подписал соглашение о сотрудничестве с АО «Техническая инспекция ЕЭС»

Соглашение о сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» (КГЭУ) и АО «Техническая инспекция ЕЭС» подписано на Международном энергетическом форуме «Энергопром», проходящем в МВЦ «Казань Экспо».

Соглашение направлено на:

  • создание центра компетенции в области распределительных сетей;
  • разработку стандартов и методических указаний для анализа и оценки технического состояния электросетей напряжением до 35 кВ;
  • проведение пилотных проектов, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также подготовку научных публикаций;
  • экспертизу и оценку эффективности инновационных технологий и решений в электроэнергетике;
  • реализацию проектов по применению беспилотных летательных аппаратов и внедрению систем беспилотной авиации в отрасли.

Также необходимо будет обеспечить взаимную информационную поддержку мероприятий через СМИ и другие информационные платформы.

Артём Дергунов

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