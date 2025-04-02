КГЭУ подписал соглашение о сотрудничестве с АО «Техническая инспекция ЕЭС»
Соглашение о сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» (КГЭУ) и АО «Техническая инспекция ЕЭС» подписано на Международном энергетическом форуме «Энергопром», проходящем в МВЦ «Казань Экспо».
Соглашение направлено на:
- создание центра компетенции в области распределительных сетей;
- разработку стандартов и методических указаний для анализа и оценки технического состояния электросетей напряжением до 35 кВ;
- проведение пилотных проектов, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также подготовку научных публикаций;
- экспертизу и оценку эффективности инновационных технологий и решений в электроэнергетике;
- реализацию проектов по применению беспилотных летательных аппаратов и внедрению систем беспилотной авиации в отрасли.
Также необходимо будет обеспечить взаимную информационную поддержку мероприятий через СМИ и другие информационные платформы.