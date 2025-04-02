Прокуратура внесла представление главе Перми за нарушения при складировании снега

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения при складировании снега в микрорайонах Владимирский и Камская долина Перми. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Ранее фотографии площадок со снегом появились в соцсети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница «Подслушано Владимирский» в соцсети Фото: страница «Подслушано Владимирский» в соцсети

В ходе проверки надзорный орган установил, что используемые под складирование снега площадки не соответствуют требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, так как на них отсутствует водонепроницаемое покрытие, обваловка сплошным земляным валом. Загрязненные снежные массы, являясь отходами от зимней уборки улиц, оказывают недопустимое негативное воздействие на состояние окружающей среды.

По результатам проверки главам администрации Перми, Свердловского и Ленинского районов города, а также индивидуальным предпринимателям, эксплуатирующим указанные места, внесены представления. Кроме того, виновные хозяйствующие субъекты привлечены к административной ответственности.