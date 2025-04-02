Нацбанк Украины намерен заменить копейки на шаги

Национальный банк Украины (НБУ) планирует вернуть копейкам наименование «шаги» — так разменные монеты Речи Посполитой назывались на территории Украины в XVI–XVII веках. Регулятор объяснил инициативу восстановлением исторической справедливости и актом «дерусификации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ

В последний раз шаги использовались на Украине более века назад. Во время Гражданской войны в Украинской народной республике (УНР) гривны делились на 100 шагов. Однако они были не монетами, а купюрами номиналом от 10 до 50 шагов. В 1992 году было принято решение о том, чтобы закрепить за шагом название «копейка».

Согласно предложению НБУ, шаги могут приравнять к копейкам. Замену копеек будут производить постепенно, с выпуском новых монет и их внедрением в оборот старые начнут из него изымать.

В сентябре 2024 года Нацбанк Украины впервые рассмотрел данное изменение. «Название ”копейка” фактически является символом московской оккупации»,— отмечали в регуляторе. Возрождение названия, по их убеждению, позволило бы «вернуть украинским монетам собственную идентичность».