Суд оставил без изменения решение о демонтаже авторынка «Искра» по требованию ПАО «Россети Урал»

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда Челябинской области без изменений. В течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу собственник обязан освободить охранную зону ЛЭП от авторынка «Искра».



Напомним, в середине декабря 2024 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил исковое заявление ПАО «Россети Урал» об устранении препятствий для эксплуатации принадлежащей энергетикам воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ «ЧТЭЦ-1 – Гусеничная – ЧТЗ – ЧГРЭС – Восточная».

В границах охранной зоны ВЛ на земельных участках, принадлежащих АО «Челябинскавтотехобслуживание», по ул. Шадринская в Челябинске располагается производственно-торговый комплекс «Искра». Факт расположения авторынка зафиксирован энергетиками в ходе составления соответствующих актов о нарушениях охранной зоны электросетевого объекта и фотосъемки. Документально подтверждено: в охранной зоне линии электропередачи расположены торговые павильоны, ведется торговля автомобильными деталями и принадлежностями, на стоянке – большое количество транспортных средств, кроме того, осуществляется складирование мусора (шины, стекло и т.д.).

ПАО «Россети Урал» обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к АО «Челябинскавтотехобслуживание» об устранении препятствий для надлежащей эксплуатации ВЛ 110 кВ «ЧТЭЦ-1 – Гусеничная – ЧТЗ – ЧГРЭС – Восточная» путем освобождения охранной зоны энергообъекта от автотранспортных средств, некапитальных строений и иных конструкций авторынка путем их демонтажа и прекращения использования территории в качестве рынка по продаже товаров, автостоянки и для иных, противоречащих требованиям действующего законодательства, целей.

17 декабря 2024 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил исковое требование ПАО «Россети Урал». «Размещение рынка, стоянки транспортных средств в пределах охранной зоны ВЛ нарушает требования Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г № 160, и создает препятствия собственнику ВЛ для обеспечения нормальной и безопасной эксплуатации указанных объектов», — сказано в решении суда.

С решением суда не согласился ответчик (АО «Челябинскавтотехобслуживание») и подал апелляционную жалобу. 1 апреля 2025 года Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Энергетики «Россети Урал» в очередной раз напоминают, что линии электропередачи (ЛЭП) являются источником повышенной опасности. Размещение любых объектов в охранной зоне ЛЭП нарушает требования действующих правовых норм и создает непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, а также оказывает негативное влияние на надежность энергоснабжения населения.

Повышается риск возникновения аварийных ситуаций, когда «неавторизованные» конструкции на опорах могут стать причиной перебоев в энергоснабжении. Дополнительные весовые нагрузки могут вызывать деформацию опор ЛЭП и, как следствие, снижение надёжности и долговечности энергетических сетей. Также несанкционированные действия сторонних лиц и организаций в охранных зонах ЛЭП представляют реальную опасность для жизни и здоровья людей. Поэтому в настоящее время энергетики «Россети Урал» ведут демонтаж нелегально размещенного на опорах ЛЭП стороннего оборудования, в том числе линий связи, по всей территории Челябинской области.

В целях обеспечения сохранности и качества работы электрических сетей, создания надлежащих условий их эксплуатации, а также предотвращения несчастных случаев от воздействия электрического тока по всей протяженности ЛЭП установлены соответствующие охранные зоны.

Для создания безопасных условий эксплуатации электрических сетей минимально допустимое расстояние по обе стороны ЛЭП (от проекции на землю крайних проводов) для воздушных линий электропередачи (ВЛ) классом напряжения 0,4 кВ составляет 2 метра, для ВЛ 10 кВ – 10 метров, для ВЛ 35 кВ – 15 м

ПАО «Россети Урал»