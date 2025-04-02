Sollers запустил серийное производство новых коробок передач в Заволжье

Группа Sollers (ПАО «Соллерс») запустила серийное производство трех новых моделей механических коробок передач в Заволжье (Нижегородская область) на «Заволжском моторном заводе» (ЗМЗ). По данным компании, новыми коробками будут оснащать пикапы Sollers ST6 и ST8 с бензиновыми двигателями и цельнометаллические фургоны Sollers Atlant с дизельным двигателем объемом 1,9 л.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Также обновленные агрегаты получат автомобили УАЗ «Профи Полуторка», выпуск которых в Ульяновске начнется в апреле.

Выпуск модифицированных КПП станет развитием базовых версий, производство которых в феврале 2024 года запустили на ЗМЗ при поддержке Фонда развития промышленности.

В компании также напомнили, что с 2023 года Sollers инвестировал более 2 млрд руб. в комплексную программу развития промплощадки на ЗМЗ.

Андрей Репин